Путин поручил разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока, следует сообщения на сайте Кремля.

Такое решение принято по итогам Восточного экономического форума, прошедшего с 11 по 13 сентября.

Программа должна быть разработана на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Проект соответствующего указа должен быть внесен в администрацию президента к 1 сентября 2019 года.

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

О разработке национальной программы для Дальнего Востока Путин говорил на ВЭФ. По его словам, ключевым направлением должна стать высокая опережающая динамика в таких сферах, как качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятия спортом. Кроме того, правительство должно предложить и особые меры демографического развития и поддержки семей.