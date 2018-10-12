МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова вошла в правление ВЭБа, сообщает госкорпорация.

"Решением наблюдательного совета Внешэкономбанка в состав правления вошли заместители председателя ВЭБа Алексей Мирошниченко и Наталья Тимакова", — говорится в сообщении.

В команде банка Мирошниченко отвечает за построение эффективной системы управления рисками группы ВЭБ, Наталья Тимакова — за взаимодействие с органами государственной власти, а также за социальные и культурные проекты в рамках направления по развитию современной городской экономики и вопросы корпоративной ответственности.

Тимакова до прихода в ВЭБ шесть лет занимала должность пресс-секретаря премьер-министра. С 2008 по 2012 год была пресс-секретарем президента России Дмитрия Медведева, который после срока на посту главы государства возглавил кабмин РФ.