Якутия отказалась от экспорта настоек в Китай

ВРИО главы Якутии Айсен Николаев во время интервью на стенде Международного информационного агентства МИА Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме. 13 сентября 2018

ВРИО главы Якутии Айсен Николаев во время интервью на стенде Международного информационного агентства МИА Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме. 13 сентября 2018

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Надзорные органы Китая запросили сертификаты соответствия на каждую из 48 трав, входящих в состав якутских настоек, сбор документов занял бы годы, поэтому от экспорта пришлось отказаться, сообщил глава республики Айсен Николаев.

На встрече с представителями китайских средств массовой информации в Международном информационном агентстве "Россия сегодня" Николаев рассказал, что в Якутске есть крупный винно-водочный комбинат, который производит водку, разные настойки и другие напитки.

"У ряда китайских компаний есть интерес к их экспорту в Китай. Мы туда экспортировали и экспортируем водку. После достаточно долгих проверок нам структуры фитонадзора Китая все разрешили. Мы ввозим, и достаточно нормально торговля идет", — сказал глава республики.

"Они хотели еще, чтобы мы ввозили наши настойки. У нас уникальные настойки, сделанные на якутских травах – 48 трав. Они даже не просто вкусные, но и полезные для здоровья. Но китайские надзорные службы запросили сертификат на каждую из трав, которые составляют напиток. Нам сказали, что эта работа на несколько лет, если мы будем все это проходить. Конечно, мы в этих условиях были вынуждены отказаться от поставки этого товара на китайский рынок", — поделился Николаев.

По его мнению, в этой ситуации проигрывают китайцы, потому что к ним не попала эта продукция.

"Думаю, что проведение такой выставки в Шанхае (Международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая пройдет в ноябре в Шанхае – ред.) поможет в будущем и такие вопросы тоже решать", — отметил Николаев, добавив, что на выставке в Шанхае будут присутствовать представители Якутии, но без товаров, поскольку узнали о проведении мероприятия довольно поздно.