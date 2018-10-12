Якутия отказалась от экспорта настоек в Китай

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Надзорные органы Китая запросили сертификаты соответствия на каждую из 48 трав, входящих в состав якутских настоек, сбор документов занял бы годы, поэтому от экспорта пришлось отказаться, сообщил глава республики Айсен Николаев.
На встрече с представителями китайских средств массовой информации в Международном информационном агентстве "Россия сегодня" Николаев рассказал, что в Якутске есть крупный винно-водочный комбинат, который производит водку, разные настойки и другие напитки.
"У ряда китайских компаний есть интерес к их экспорту в Китай. Мы туда экспортировали и экспортируем водку. После достаточно долгих проверок нам структуры фитонадзора Китая все разрешили. Мы ввозим, и достаточно нормально торговля идет", — сказал глава республики.
По его мнению, в этой ситуации проигрывают китайцы, потому что к ним не попала эта продукция.
"Думаю, что проведение такой выставки в Шанхае (Международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая пройдет в ноябре в Шанхае – ред.) поможет в будущем и такие вопросы тоже решать", — отметил Николаев, добавив, что на выставке в Шанхае будут присутствовать представители Якутии, но без товаров, поскольку узнали о проведении мероприятия довольно поздно.