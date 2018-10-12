Якутия готова обсуждать с Китаем проекты в добыче ископаемых и оленеводстве

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Якутия готова обсуждать с китайскими инвесторами проекты в нефте-, угле- и золотодобыче, разведке алмазов и оленеводстве, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"В отношении природных ресурсов у нас наиболее интересны были бы для китайских инвесторов проекты по нефтедобыче, участие в золотодобыче и угледобыче. По всем этим направлениям у нас есть предложения, есть компании, которые работают на территории республики, есть месторождения, которые выставляются на аукционах", — сказал Николаев на встрече с представителями китайских средств массовой информации в международном информационном агентстве "Россия сегодня".

"Но при наличии серьезного интереса есть и другие отрасли, в том числе даже в части вложений в поиск алмазов — не добычи, а пока именно поиска алмазов. Такие тоже есть предложения, чтобы их можно было обсуждать", — добавил он.

"Что касается сельского хозяйства, я считаю, все-таки у нас достаточно экстремальные условия, поэтому многого не сделаешь, но вместе с тем у нас есть отрасль оленеводства. У нас очень много домашних оленей. Возможности их переработки и поставки на рынок Китая, я считаю, не очень хорошо отработаны. Если есть интерес у китайского рынка в продукции оленеводства, то здесь мы тоже готовы с удовольствием поработать", — заявил глава республики.