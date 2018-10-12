"Кэшбери" приостановит работу на три недели

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава "Кэшбери" Артур Варданян в видеообращении на Youtube заявил, что компания после двухнедельного ажиотажа в СМИ приостанавливает работу на три недели, чтобы привести в порядок бизнес-процессы, на сайте "Кэшбери" Варданян был указан в качестве председателя правления компании.

"Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета, как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом", — возмутился глава "Кэшбери".

"Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами. 1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета и постараемся, чтобы это работало в прежнем режиме. Это вынужденные, временные меры, которые мы вынуждены применить для восстановления нашей инфраструктуры", — также заявил Варданян в ролике.

Также, по его словам, каждый четверг он будет выходить в эфир и рассказывать об успехах в решении поставленных задач.

В конце сентября Центробанк сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", сославшись на то, что усмотрел в деятельности "Кэшбери" признаки "финансовой пирамиды". Таковыми директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Позднее Лях заявлял РИА Новости, что пользователи платформы потенциально могут потерять один миллиард рублей или гораздо больше.