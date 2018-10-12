Трамп довоевался. Торговые войны привели к обвалу на американских биржах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Американский фондовый рынок неожиданно рухнул — в среду биржевые индексы показали рекордное за многие месяцы падение. Обвал перекинулся на азиатские биржи и европейские торговые площадки, зацепив и сырьевые рынки. Означает ли это, что прогнозы о неизбежности очередного глобального кризиса начинают сбываться, — в материале РИА Новости.

Пора паниковать?

Начавшийся в среду обвал американских биржевых индексов стал рекордным за многие месяцы. Dow Jones упал на 3,15% — так много он в последний раз потерял в феврале, когда вышедшие из-под контроля торговые роботы устроили грандиозную несанкционированную распродажу акций.

Индекс S&P 500 снизился до трехмесячного минимума, а показатель высокотехнологичных компаний NASDAQ 100 рухнул на 4,4%, продемонстрировав сильнейшее снижение с июня 2016 года. Американский экономический портал MarketWatch отметил: "Мы увидели худшее начало квартала на фондовом рынке за два года".

Обвал рынков США спровоцировал небывалое за последние месяцы падение на азиатских площадках. Биржевые индексы в Японии, Австралии, Сингапуре снизились на три-четыре процента, а Shanghai composite, отражающий стоимость крупнейших китайских компаний, и тайваньский Taiex потеряли почти шесть процентов.

В четверг с началом торгов падение перекинулось на российскую и европейские биржи, правда, в умеренных масштабах. Индекс ММВБ снизился на 2,5%, европейские биржевые индексы — на один-два процента.

Не избежали потерь и сырьевые рынки: нефть Brent, еще во вторник торговавшаяся дороже 85 долларов за баррель, сейчас стоит меньше 82 долларов.

Хорошо повоевали

Главная причина распродажи акций — приближение сезона квартальной отчетности: с пятницы крупнейшие американские компании начнут публиковать результаты работы за третий квартал. Инвесторы уверены, что ничего хорошего от них ждать не следует.

Наибольший пессимизм внушают высокотехнологичные производства, чьи акции сегодня явно переоценены. Поэтому в лидерах падения — представители IT-индустрии: акции Twitter подешевели на 8,47%, Netflix — на 8,38%, Apple — на 4,63%, Intel — на 3,76%.

Однако, как показывает снижение индустриальных индексов Dow Jones и S&P 500 (они отражают стоимость предприятий в традиционных отраслях экономики), дело не только в сдувании технологического пузыря. Главные страхи инвесторов связаны с торговой политикой Трампа.

Сегодня уже понятно, что импортные пошлины на сталь и алюминий обернулись ростом издержек американских производителей — от Coca-Cola, у которой увеличились расходы на алюминиевые банки, до изготовителя бытовой техники Whirpool.

Еще дороже бизнесу в Соединенных Штатах обошлись объявленные Вашингтоном ограничения в отношении иностранных компаний и торговые войны с Китаем. Яркий пример — санкции против крупнейших российских предприятий.

Ограничения в отношении "Русала" привели к резкому росту цен на глинозем: это сырье для выплавки алюминия к середине сентября подорожало на 60% по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают аналитики CRU Research, подорожание глинозема пока не трансформировалось в рост цен на алюминий, поэтому металлурги планомерно несут потери.

Так, чистая прибыль американской Alcoa за первое полугодие снизилась на четверть. Можно не сомневаться, что результаты третьего квартала окажутся еще хуже, ведь цена алюминия за лето упала почти на 15%.

Другой крупный американский производитель первичного алюминия, Century Aluminum, еще в августе предупредил, что из-за подорожания глинозема ждет сокращения прибыли в третьем квартале примерно на 40 миллионов долларов.

Китай вышел на поле

Настоящей зоной бедствия стало американское сельское хозяйство. С введением Вашингтоном пошлин на китайские товары Пекин резко снизил импорт сельхозпродукции из США.

В результате с конца мая рыночные цены на сою упали на 18% (до минимального уровня за десять лет), на кукурузу — на 12%. Пшеница в Америке подешевела на пять процентов, свинина — на 29%. Так что отчетность компаний агросектора тоже вряд ли порадует инвесторов.

Начало октября принесло разочарование и тем, кто предпочитает акции нефтегазовых компаний. Мировые цены на углеводороды в последние месяцы росли, внушая оптимизм.

Но торговые войны все испортили и здесь: на прошлой неделе объявили о прекращении поставок нефти из США в Китай, а в минувший вторник Reuters сообщил, что КНР прекратила закупки американского сжиженного газа. В результате на американском газовом рынке возникла угроза локального перепроизводства с неминуемым обвалом цен на голубое топливо.

"Инвесторы давно опасаются, что торговые войны скажутся на прибыли компаний, и сейчас это может произойти", — отмечает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что особенно опасной сложившуюся ситуацию делает подорожание заемных денег из-за повышения ставки Федрезерва и роста доходности гособлигаций США.

Другими словами, у американских компаний больше нет возможности привлекать дешевые заемные средства: кредиты дорожают из-за политики ФРС. Заимствования через выпуск облигаций обходятся все дороже, поскольку растет доходность по государственным долговым бумагам: на аукционе по размещению десятилетних гособлигаций, состоявшемся в минувший вторник, доходность достигла 3,26% — максимальный показатель за семь лет.

"Дешевые деньги были ракетным топливом для акций, и инвесторы вкладывались в них последние два года, поскольку это единственное, что обеспечивало приличную доходность на рынке, — отмечает Стивен Иннес, аналитик трейдинговой компании Oanda Corporation. — Теперь из-за более агрессивного графика ставок по ФРС инвесторы предпочитают забирать свои деньги. Этого ждали давно, но бегство началось только сейчас".

Кризис или коррекция?

Аналитики разделились на два лагеря. Оптимисты уверены, что мы имеем дело с краткосрочной коррекцией и самое время — закупать подешевевшие акции "обеими руками". Такова, в частности, официальная позиция вашингтонской администрации.

После того как о снижении биржевых индексов доложили президенту Дональду Трампу, администрация Белого дома опубликовала заявление, что это "лишь коррекция на рынке, ориентированном на рост".

"Вероятно, это здоровое явление. Снижение котировок закончится, а американская экономика останется сильной", — уверены в Вашингтоне.

Пессимисты считают, что произошедший обвал — начало очередного широкомасштабного кризиса, обусловленного десятилетним экономическим циклом и практически неизбежного после кризисов 1997-1998 и 2007-2008 годов.

Аналитики американской инвестиционной компании Phoenix Capital в обзоре, озаглавленном "Предупреждение: мы находимся в ситуации конца 2007 года", отмечают, что биржевой индекс S&P 500 уже несколько месяцев растет в отрыве от индикаторов состояния реальной экономики, которые снижаются.

Так, объемы строительства жилья падают с начала года. С июня слабеет спрос на медь — металл, который, по мнению аналитиков Phoenix Capital, "сегодня наиболее сильно связан с экономическим ростом". Пиломатериалы неуклонно дешевеют уже пять месяцев подряд.

"Мы видим, что хотя стоимость акций продолжает удерживаться на рекордно высоких уровнях, цены на активы, связанные с ростом реальной экономики, обвалились", — делают вывод авторы обзора.

"Цифры свидетельствуют, что финансовая система США сейчас находится в "конце 2007 года", — указывают аналитики. — Мы все знаем, что будет дальше".

Кто прав — пессимисты или оптимисты, — выяснится в ближайшие две недели, когда свою отчетность опубликуют крупнейшие американские компании.

Если их результаты окажутся лучше ожиданий аналитиков, инвесторы вполне могут возобновить скупку акций, еще больше раздувая рыночный пузырь.

В противном случае на рынке начнется затяжной спад, а компаниям станет сложнее привлекать дополнительное финансирование.

В конце концов какая-нибудь крупная корпорация столкнется с нехваткой ликвидности. Это станет таким же спусковым крючком широкомасштабного кризиса, каким было банкротство Lehman Brothers в 2008 году.