Рязанская область будет выращивать овощи совместно с итальянцами

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Круглогодичный тепличный комплекс площадью 300 тысяч квадратных метров для выращивания овощей построят в Рязанской области в ТОСЭР "Лесной" Шиловского района, сообщил РИА Новости зампредседателя регионального правительства Виталий Артемов.

Подробности о состоявшемся в конце сентября соглашении между правительством области, итальянской компанией "Гидромеханика Луккини" и рязанским агрохолдингом "Лесной" Артемов рассказал на проходящей в Москве российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

"Мы надеемся, что первые теплицы будут построены в 2019 году. По соглашению с итальянской стороной с 2019 по 2021 год ежегодно комплекс будет увеличиваться на 100 тысяч квадратных метров. Объем капитальных вложений также будет расти: по 1,8 миллиарда рублей – каждый год, а в сумме за три года составит 5,4 миллиарда рублей. Именно на такую сумму подписано соглашение. Новый тепличный комплекс ориентировочно даст области около 320 рабочих мест", — сказал Артемов.

Зампредседателя правительства сообщил, что в экспозиции рязанского региона на выставке "Золотая осень" представлена продукция более 40 сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств.

"В первую очередь, мы хотели показать свою переработку: заводы и комбинаты по производству продукции агропрома. На отдельной площадке, за пределами павильона, наши фермеры показывают свою продукцию: сыр, мясные изделия, дикоросы. Нам кажется очень важным дать возможность нашим фермерам представить то, что они делают", — отметил Артемов.

Во второй день выставки Рязанская область была удостоена трех наград "Золотой осени" — двух серебряных и золотой медали.

Золотую — в номинации "Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса" — жюри присудило ООО "Авангард" Рязанского района, которое является крупнейшим региональным производителем молока, активно развивает растениеводство и собственную переработку.

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