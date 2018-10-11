"Газпром" вложил в газификацию Пензенской области более миллиарда рублей

ПЕНЗА, 11 окт — РИА Новости. "Газпром" с 2005 года по настоящее время вложил 1,3 миллиарда рублей по программе газификации Пензенской области, уровень газификации региона составляет достиг 98%, сообщило в четверг областное правительство.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в четверг в Москве обсудили программу газификации региона. Миллер отметил, что регион в полном объеме выполняет обязательства по газификации населенных пунктов и инвестиционных площадок в рамках совместных программ.

"В настоящее время уровень газификации в Пензенской области составляет 98%. Начиная с 2005 года, "Газпром" проложил на территории региона 14 газопроводов, размер инвестиций составил 1,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным властей, в текущем году будет введено в эксплуатацию еще три газопровода в Пензе – к микрорайонам Заря, Междуречье и поселку Нефтяник, до конца года планируется завершить работы на объекте в микрорайоне Шуист. Кроме того, компания продолжает проектно-изыскательские работы еще по четырем газопроводам.

Белозерцев на встрече также предложил Миллеру рассмотреть возможность выпуска пензенскими предприятиями продукции для нужд ПАО "Газпром" в рамках работы по импортозамещению. "Расширение использования технологий, продукции и услуг наших предприятий станет взаимовыгодным направлением сотрудничества", – цитирует губернатора его пресс-служба.

В правительстве региона отметили, что Миллер заинтересовался этим предложением. "Председатель правления ПАО "Газпром" выразил готовность взаимодействовать в этом направлении и поручил рабочей группе подробнее изучить данный вопрос", — говорится в сообщении.