Мост на Сахалин вошел в магистральный план развития инфраструктуры

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Строительство перехода с материковой части РФ на Сахалин включено в план развития магистральной инфраструктуры, но планируется при дополнительном финансовом обеспечении, подтверждении прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

Кабмин в четверг опубликовал распоряжение от 30 сентября 2018 года об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, комментируя документ, что мост на Сахалин присутствует в плане, но средства на его строительство пока не определены.

"(Будет — ред.) осуществлено строительство железнодорожной линии Селихин-Ныш с переходом пролива Невельского… Реализация мероприятия планируется при дополнительном финансовом обеспечении, а также при условии подтверждения прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников", — говорится в плане. Результатом создания перехода должно стать обеспечение железнодорожной инфраструктуры для грузовых перевозок в сообщении с островом Сахалин в объеме до 36,9 миллиона тонн в год. Сроками реализации значатся 2019-2024 годы.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.

Представитель РЖД сообщал РИА Новости в сентябре, что параметры строительства перехода на Сахалин проходят доработку. По его словам, проект ж/д линии Селихин-Ныш с мостовым переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог, после реализации которого по БАМу и Транссибу в 2025 году возможно будет перевозить до 195 миллионов тонн угля в год в направлении портов Дальнего Востока. При таком подходе окупаемость инвестиций РЖД может быть достигнута за 26 лет эксплуатации, добавляли в компании.

По данным РЖД, до 30 миллионов тонн угля из общего объема перевозок возможно будет перевозить в направлении портов Сахалина. Порты острова станут альтернативой портам на материковой части, так как провозные способности подходов к портам материка даже после реализации всех мероприятий по их развитию будут заполнены почти до предела возможностей. При этом, отметили в компании, основными грузоотправителями прогнозируется рост потребности в портовых мощностях Дальнего Востока.