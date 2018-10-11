Мост на Сахалин вошел в магистральный план развития инфраструктуры

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Строительство перехода с материковой части РФ на Сахалин включено в план развития магистральной инфраструктуры, но планируется при дополнительном финансовом обеспечении, подтверждении прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
"(Будет — ред.) осуществлено строительство железнодорожной линии Селихин-Ныш с переходом пролива Невельского… Реализация мероприятия планируется при дополнительном финансовом обеспечении, а также при условии подтверждения прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников", — говорится в плане. Результатом создания перехода должно стать обеспечение железнодорожной инфраструктуры для грузовых перевозок в сообщении с островом Сахалин в объеме до 36,9 миллиона тонн в год. Сроками реализации значатся 2019-2024 годы.
Представитель РЖД сообщал РИА Новости в сентябре, что параметры строительства перехода на Сахалин проходят доработку. По его словам, проект ж/д линии Селихин-Ныш с мостовым переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог, после реализации которого по БАМу и Транссибу в 2025 году возможно будет перевозить до 195 миллионов тонн угля в год в направлении портов Дальнего Востока. При таком подходе окупаемость инвестиций РЖД может быть достигнута за 26 лет эксплуатации, добавляли в компании.