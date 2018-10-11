МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года увеличит экспорт транспортных услуг в 1,5 раза — до 25 миллиардов долларов с 16,9 миллиарда долларов в 2017 году, следует из плана, опубликованного на сайте правительства РФ.

Реализация транспортной части плана будет способствовать достижению следующих результатов: рост объемов экспорта транспортных услуг с 16,9 до 25 миллиардов долларов за 6 лет (по отношению к базовому уровню 2017 года); место России в рейтинге стран по индексу эффективности грузовой логистики (Logistics Performance Index) к 2024 году не ниже 50-го (аналитический показатель); рост транспортной подвижности населения на транспорте общего пользования с 8,2 тысячи пассажиро-километров на человека в год в 2017 году до 9,5 тысячи пассажиро-километров на человека в год в 2024 году.

Также в плане заложено обеспечение к 2024 году связи 100% центров экономического роста скоростными транспортными коммуникациями; повышение уровня транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 7,7% (по отношению к базовому уровню 2017 года).