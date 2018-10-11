Инфраструктурный план позволяет РЖД не платить дивиденды

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство РФ прописало в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года возможность РЖД не платить дивиденды по обыкновенным акциям при реализации ряда проектов.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте сообщал, что компания предлагает платить дивиденды только по привилегированным акциям, а остальную прибыль направлять на инвестиции. Занимавший тогда пост замминистра транспорта РФ Алан Лушников в сентябре сообщал журналистам, что РЖД до 2025 года разрешат не платить дивиденды по обыкновенным акциям и вкладывать чистую прибыль в проекты, но тогда компания не должна претендовать на 1 триллион рублей господдержки, в частности на 200 миллиардов рублей для ускорения движения контейнеров и увеличения транзита.

Кабмин в четверг опубликовал распоряжение от 30 сентября 2018 года об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В частности, в нем указана реализация ряда железнодорожных проектов.

"Мероприятия ОАО "Российские железные дороги" реализуются с сохранением его права распоряжаться чистой прибылью, полученной в период реализации плана, без выплаты дивидендов по обыкновенным акциям", — говорится в утвержденном плане.