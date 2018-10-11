Инфраструктурный план позволяет РЖД не платить дивиденды

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство РФ прописало в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года возможность РЖД не платить дивиденды по обыкновенным акциям при реализации ряда проектов.
Кабмин в четверг опубликовал распоряжение от 30 сентября 2018 года об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В частности, в нем указана реализация ряда железнодорожных проектов.
"Мероприятия ОАО "Российские железные дороги" реализуются с сохранением его права распоряжаться чистой прибылью, полученной в период реализации плана, без выплаты дивидендов по обыкновенным акциям", — говорится в утвержденном плане.