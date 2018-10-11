Проект развития Северного морского пути обойдется в 587,5 миллиарда рублей

Ледокол Адмирал Макаров в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики. Архивное фото

Ледокол Адмирал Макаров в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Проект развития Северного морского пути вошел в утвержденный правительством РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года с финансированием в 587,5 миллиарда рублей, в том числе 265,9 миллиарда из федерального бюджета, говорится в документе.

При этом в 2019 году на проект будет направлено 49,5 миллиарда рублей, из них из федерального бюджета — 30,9 миллиарда.

Проект развития Северного морского пути предусматривает комплекс мероприятий, среди них — строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, строительство базы и причала для стоянки аварийно-спасательных судов в Мурманске. Для увеличения грузопотока до 80 миллионов тонн в год предполагается строительство четырех ледоколов на сжиженном природном газе для оказания услуг ледокольного флота, будет обеспечена возможность круглогодичной отгрузки СПГ из порта Сабетта.

Кроме этого, будут реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Северного морского пути, в том числе осуществлено строительство терминала CПГ и газового конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта, а также реконструкция судоходного подходного канала к порту. Мощность российских морских портов на Северном морском пути планируется увеличить на 21,6 миллиона тонн.