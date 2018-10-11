МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На Кубани построят селекционно-генетический центр по разведению коров молочных пород; проект был представлен на российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве председателю правительства России, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Коробка.

"Проект создания селекционно-генетического центра по разведению молочных пород коров очень важен для нас. Молочное скотоводство является одним из векторов развития региона. У нас налажена мощнейшая переработка молока: это предприятия, оставшиеся еще с советских времен, плюс построенные за последние пять лет шесть современных заводов с участием отечественного и иностранного капиталов. В частности, это компании "Вимм-Билль-Данн"и "Данон", — рассказал Коробка.

По его словам, проблема в том, что мощнейшие молокозаводы Краснодарского края сегодня загружены лишь на 50-60%.

"Нам нужно наращивать поголовье коров, увеличивать производство молока и тем самым загружать переработку. Молоко, молочные продукты всегда пользуются спросом. У нас есть линейка молочной продукции, которая уходит за рубеж: это и сыры, и кисломолочные продукты, и мороженое. Кубанское мороженое из настоящего молока пользуется большим спросом и внутри региона. Здесь важнейшим двигателем является курортная сфера, так как во время сезона к нам приезжает более 16 миллионов отдыхающих, и все хотят поесть наше вкусное мороженое", — добавил заместитель губернатора.

Стоимость проекта по созданию селекционно-генетического центра на Кубани ориентировочно составит 1,7 миллиарда рублей.

"Инвестор готов построить в Краснодарском крае центр селекции и вложить в него немалую сумму. Но, конечно, очень важно было получить льготное кредитование. Речь идет о субсидиях по CAPEX. И предложение нашего губернатора Вениамина Кондратьева было поддержано. Нам готовы выдать льготный кредит даже под 1%. Уже даны поручения, и мы начинаем работу с профильными структурами", — сказал Коробка.

В руководстве края убеждены, что создание селекционно-генетического центра позволит в будущем существенно нарастить объемы молока. Здесь ставят цель к 2030 году выйти на производство двух миллионов тонн молока в год.

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