Новак рассказал, какие нефтепродукты будет поставлять Россия Белоруссии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия будет поставлять в Белоруссию только те нефтепродукты, которые там не производятся, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

В среду Минэнерго РФ сообщило, что Новак принял участие во встрече зампреда правительства РФ Дмитрия Козака и заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко. По итогам переговоров Новак и Ляшенко подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

Позднее источник сообщил РИА Новости, что Россия и Белоруссия зафиксировали нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов до конца 2019 года, что означает, что РФ не будет поставлять в Белоруссию темные нефтепродукты до 2020 года.

"Протокол, который подписан, — это приложение к соглашению, действующему между Россией и Белоруссией, он предусматривает не только запрет на поставки нефтепродуктов (это касается темных нефтепродуктов и дизельного топлива) с тем, чтобы сохранить пропорции и доходы бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями", — сказал Новак.

"Он также предусматривает и частично поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Белоруссии, которые с точки зрения внутреннего потребления им необходимы", — добавил министр.

По его словам речь идет об отдельном перечне номенклатуры — это лакокрасочные изделия, химическая продукция. "Что касается автобензина, дизтоплива, мазута — индикативные балансы предусмотрены нулевые", — уточнил Новак.

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