Новак рассказал, какие нефтепродукты будет поставлять Россия Белоруссии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия будет поставлять в Белоруссию только те нефтепродукты, которые там не производятся, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
Позднее источник сообщил РИА Новости, что Россия и Белоруссия зафиксировали нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов до конца 2019 года, что означает, что РФ не будет поставлять в Белоруссию темные нефтепродукты до 2020 года.
"Протокол, который подписан, — это приложение к соглашению, действующему между Россией и Белоруссией, он предусматривает не только запрет на поставки нефтепродуктов (это касается темных нефтепродуктов и дизельного топлива) с тем, чтобы сохранить пропорции и доходы бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями", — сказал Новак.
"Он также предусматривает и частично поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Белоруссии, которые с точки зрения внутреннего потребления им необходимы", — добавил министр.
По его словам речь идет об отдельном перечне номенклатуры — это лакокрасочные изделия, химическая продукция. "Что касается автобензина, дизтоплива, мазута — индикативные балансы предусмотрены нулевые", — уточнил Новак.
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