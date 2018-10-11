Правительство утвердило план развития магистральной инфраструктуры

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Правительство утвердило комплексный план модернизации и развития магистральной инфраструктуры. Внутри этого плана собственно важнейший транспортный раздел, который предусматривает исполнение всех задач, которые определены в майском указе президента", — сказал он журналистам.

По его словам, этот документ по всем видам транспорта и направлениям обозначает конкретные цели и конкретные объекты, которые необходимо в ближайшие шесть лет возвести и обеспечить работу.

Дитрих в конце сентября сообщал, что реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ оценивается в 6,3 триллиона рублей: 1,57 триллиона рублей, предусмотренные ранее в программе мероприятий, и 1,45 триллиона рублей — средства, которые выделяются дополнительно на реализацию этого плана, остальные примерно 3 триллиона рублей — это частные инвестиции.