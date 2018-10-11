Сельхозэкспорт из Тамбовщины за I полугодие 2018 года вырос почти в 3 раза

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции Тамбовской области по итогам первого полугодия 2018 года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости глава администрации региона Александр Никитин на российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018" в Москве.

"Экспорт сельскохозяйственной продукции Тамбовской области по итогам первого полугодия 2018 года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году объем экспорта сельхозпродукции Тамбовской области составил 100 миллиардов рублей. В 2016 году он достигал лишь 60 миллиардов рублей", — сказал Никитин.

По его словам, в общем объеме экспорта доля АПК составляет 57%, что в первую очередь определено экономическим профилем региона.

"Мы экспортируем по железной дороге зерно, растительное масло, сахар, злаковую и кондитерскую продукцию. Злаковую продукцию отправляем в страны Персидского залива. Кроме того, в этом году мы произведем порядка 560 тысяч тонн мяса свинины и птицы. С учетом объемов мы задумываемся о расширении экспортного потенциала именно этих направлений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил глава Тамбовщины.

Он добавил, что по итогам восьми месяцев текущего года Тамбовская область занимает второе место среди регионов России по объемам произведенного мяса.

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