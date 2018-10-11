Покровскую ярмарку в Тамбове посетят представители 10 стран

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В восьмой международной Покровской ярмарке, которая пройдет в Тамбовской области с 12 по 14 октября, примут участие делегации из 10 стран, сообщил РИА Новости глава региона Александр Никитин на российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2018".

"В этом году на Покровскую ярмарку в Тамбов приедут 44 участника из разных регионов России, в прошлом году было чуть больше 30. В ярмарке примут участие 10 международных делегаций из Белоруссии, Франции, Италии, Индии, Турции. То есть это не только делегации из стран бывшего Советского Союза, это и представители стран Европы. Ярмарка вносит колоссальный вклад в экономику региона", — сказал Никитин.

По его словам, Покровская ярмарка стала также одним из самых ярких туристических событий.

"Агропромышленный комплекс — доминанта нашей экономики. Помимо экономического эффекта, ярмарка имеет и социальный эффект. Мы входим в первую тридцатку регионов-лидеров по событийному туризму. Во время Покровской ярмарки Тамбов гуляет три дня, на ней выступают творческие коллективы из разных городов и районов области. Вся область перемещается в столицу региона. Каждый год мы не перестаем удивляться тому, что количество участников растет", — отметил глава региона.

Никитин добавил, что на сегодняшний день в Тамбовской области реализуется ряд инвестиционных проектов в АПК на общую сумму более 100 миллиардов рублей. На АПК приходится 30% ВРП региона, около 40% жителей региона проживают в сельской местности. За восемь месяцев текущего года объем инвестиций в агропромышленный комплекс Тамбовщины составил не менее 30 миллиардов рублей.

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