В Оренбургской области увеличат производство молока

ОРЕНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Соглашение с одним из крупнейших производителей молока в России и Европе — "ЭкоНива‐АПК Холдинг" — о строительстве в Оренбургской области животноводческих комплексов подписано в рамках проходящей в Москве российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2018", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"ЭкоНива-АПК Холдинг" присутствует на территории Оренбургской области с 2002 года — в структуру холдинга входит ООО "Северная Нива" в Северном районе, которое занимается производством товарного зерна и мясным скотоводством. В мае текущего года "Северная Нива" приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса на 2800 коров.

Ежедневно сельхозпредприятия "ЭкоНива-АПК" производят около 1370 тонн молока.

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