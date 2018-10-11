Мордовия планирует увеличить производство молока более чем на 30%

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Республика Мордовия намерена увеличить в ближайшие годы производство молока на более чем 30% — до 1500 тонн в день.
В пресс-службе губернатора агентству уточнили, что за 2017 год в республике надои молока составили 420 тысяч тонн, в среднем ежедневно — 1150 тонн. За 9 месяцев этого года производство молока составило 333,1 тысячи тонн, это в среднем — 1234 тонны в день, рост к соответствующему периоду прошлого года 103,4%.
Волков также сообщил агентству, что в республике уже началось строительство нового молочного комплекса.
"Венгерская компания строит молочный комплекс на 2400 голов коров. С одной из немецких компаний мы ведем переговоры о строительстве комплекса на 5000 голов", — сказал глава Мордовии.
Как сообщалось ранее, Мордовия планирует в 2018 году произвести 425 тысяч тонн молока.
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