Мордовия планирует увеличить производство молока более чем на 30%

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Республика Мордовия намерена увеличить в ближайшие годы производство молока на более чем 30% — до 1500 тонн в день.

"Мощность молокоперерабатывающих предприятий в республике в полтора раза превышает объем производства молока. Сейчас мы в сутки доим чуть более тысячи тонн молока. Это много. Но переработать мы можем еще больше — полторы тысячи. У нас есть и свои предприятия, и иностранные, например, "Данон", есть крупные сырные заводы. Сейчас я договорился об инвестициях в производство молока. Мы хотим довести его до полутора тысяч тонн в день. Нам важно сравнять объемы молока с мощностями по его переработке", — заявил РИА Новости глава региона Владимир Волков на проходящей в столице российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

В пресс-службе губернатора агентству уточнили, что за 2017 год в республике надои молока составили 420 тысяч тонн, в среднем ежедневно — 1150 тонн. За 9 месяцев этого года производство молока составило 333,1 тысячи тонн, это в среднем — 1234 тонны в день, рост к соответствующему периоду прошлого года 103,4%.

Волков также сообщил агентству, что в республике уже началось строительство нового молочного комплекса.

"Венгерская компания строит молочный комплекс на 2400 голов коров. С одной из немецких компаний мы ведем переговоры о строительстве комплекса на 5000 голов", — сказал глава Мордовии.

Как сообщалось ранее, Мордовия планирует в 2018 году произвести 425 тысяч тонн молока.

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