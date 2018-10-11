"Почта России" и eBay упростят оформление отправлений из России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Почта России" и eBay договорились об упрощенном оформлении экспортных отправлений для продавцов в системе eBay во всех отделениях почтовой связи страны, соответствующее соглашение было подписано сторонами в четверг на конференции "Почты России" по цифровой коммерции.

Партнерство сторон предполагает интеграцию системы "Почты России" otpravka.pochta.ru в единый кабинет продавца на платформе eBay, которая включает в себя в том числе возможность трекинга посылок для российских экспортеров. Как пояснили стороны, благодаря интеграции российские продавцы впервые смогут оформить документы и оплатить международное отправление онлайн, а также отправлять посылки за границу без очередей.

"Последние несколько лет наблюдается активный рост объемов не только входящей почты, но и экспортных отправлений. Мы планируем, что по итогам года объем почтового экспорта значительно вырастет. Я уверен, что наше партнерство с eBay станет эффективным инструментом для российских предпринимателей для развития международных каналов продаж", — прокомментировал замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

"Качественная логистика – это половина успешного бизнеса для экспортера. Интеграция с "Почтой России" – важнейшая веха в нашей работе по развитию сервиса для экспортных продавцов из России… Такие партнерства являются ключевыми для развития российского экспорта, потенциал роста которого мы оцениваем в десятки раз", – заявил, в свою очередь, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Чистая прибыль этого крупнейшего в мире интернет-аукциона за первое полугодие сократилась в годовом выражении на 1,4%, слегка превысив 1 миллиард долларов.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок, обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России. У "Почты" есть складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 800 собственных вагонов. По итогам 2017 года выручка "Почты России" от операционной деятельности выросла на 8,1% и составила 178 миллиардов рублей.