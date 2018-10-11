В Азии вслед за США рухнули котировки на фондовых биржах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Фондовые биржи в Азиатско-Тихоокеанском регионе рухнули вслед за индексами США.

В четверг основные фондовые площадки Азии закрылись падением, обновив многолетние минимумы. Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite обвалился на 5,22%, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 6,45%, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 3,54%. Японский Nikkei 225 и корейский KOSPI опустились на 3,89 и 4,44 процента соответственно.

Заметное снижение продемонстрировали и европейские фондовые биржи. В частности, британский индекс FTSE 100 к 13:41 по московскому времени падал на 1,87%, французский CAC 40 — на 1,83%, немецкий DAX — на 1,6%.

Негативная динамика спровоцирована падением основных фондовых индексов США. По итогам среды они потеряли от трех до четырех процентов: так, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 3,14%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,08%, S&P 500 — на 3,28%.

На фоне падения биржи в Белом доме заверили, что экономика США остается крепкой. Президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о снижении индексов, отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) "спятила" с повышением учетной ставки.