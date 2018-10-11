Дагестан начнет поставлять говядину в Иран

МАХАЧКАЛА, 11 окт — РИА Новости. Дагестан начнет поставлять говядину в Исламскую Республику Иран, сумма контракта составила почти 400 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального Минсельхоза.

Контракт был заключен в среду в рамках проходящей в Москве ХХ Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" между сельхозорганизацией "Агросюз" Ногайского района Дагестана и иранской фирмой "Ayance Pazhohi Fardi".

"Контракт был заключен в присутствии врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Согласно договору, дагестанское предприятие поставит в Иран 800 тонн мяса телятины на общую сумму 393,6 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подписанное соглашение является первым случаем поставки российской говядины в Иран.

По словам врио министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, соглашение рассчитано на один год с возможностью пролонгации.

"Руководитель республики Владимир Васильев поставил перед нами задачу — привлечение инвестиций в Дагестан. Согласно поручению, мы встретлись и поговорили с бизнесменами из Москвы, Старополья, Владикавказа и других городов. Несколько предпринимателей из Московской области выразили готовность направить на развитие агропромышленного комплекса Дагестана более 750 миллионов рублей", — отметил Абдулмуслимов.

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