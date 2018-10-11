Задачу роста экспорта АПК без денег инвесторов не решить, заявил Патрушев

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. России необходимы средства инвесторов, как российских, так и иностранных, для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из страны, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"С точки зрения сельского хозяйства, мы — одна из передовых стран, одна из лучших стран. У нас много земли, у нас в ряде регионов очень хороший климат, чтобы заниматься агропромышленным комплексом, заниматься сельским хозяйством", — сказал Патрушев, выступая на бизнес-завтраке "Экспортная повестка АПК: новые инвестиционные возможности" в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"И, конечно же, для того чтобы нам нарастить экспорт в тех объемах, которые нам нужны, нам нужны западные инвестиции. Естественно, тот уровень господдержки, который есть — он очень серьезный, но без средств инвесторов, будь то средства российских инвесторов или иностранных инвесторов, мы, конечно, задачу по увеличению товарной массы того, что мы будем экспортировать, не решим", — добавил министр.

Глава Минсельхоза указал, что увеличение российского экспорта позволит другим странам и компаниям, которые заинтересованы в инвестировании своих средств, заработать "определенную прибыль и бонусы". "Российская Федерация — та страна, которая очень охотно принимает иностранные инвестиции, и самое главное, что эти инвестиции достаточно быстро окупаются", — отметил Патрушев.

В свою очередь глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, выступая на бизнес-завтраке, обратил внимание на важность логистики для развития экспорта. "По международным данным, каждый день простоя товара на границе — это минус 10% аграрного экспорта. Соответственно, ускорение логистических вопросов — это ключевая тема", — сказал Слепнев.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству обеспечить увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов.