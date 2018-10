ОЭЗ "Алабуга" попала в мировой рейтинг особых экономических зон

КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане в четвертый раз попала в мировой рейтинг особых экономических зон Global Free Zones of the Year в номинации "Новые инвестиции", сообщает ОЭЗ.

Составитель рейтинга — журнал fDiIntelligence (Foreign Direct Investment Intelligence, входит в группу Financial Times). Самые успешные площадки для промышленных проектов выявлялись на основе таких показателей, как количество резидентов и динамика роста, количество созданных рабочих мест, также учитывались оценки и экспертное мнение судейской команды FdiIntelligence.

"ОЭЗ "Алабуга" вошла в глобальный рейтинг особых экономических зон мира в номинации "Новые инвестиции". Составители рейтинга высоко оценили недавно запущенный в ОЭЗ проект датской компании Rockwool: действующий резидент "Алабуги" расширил производство и открыл новую линию по выпуску субстратов из минеральной ваты для растениеводства под брендом Grodan. Rockwool инвестировала более 10 миллионов долларов в новое производство", — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев, высочайшая конкуренция требует от ОЭЗ постоянного развития, повышения собственной эффективности. "Включение в мировой рейтинг в четвертый раз подряд — наивысшая оценка нашей работы", — подчеркнул он.

Кроме "Алабуги", в 2018 году упоминания в мировом рейтинге удостоились ОЭЗ "Санкт-Петербург", "Липецк", "Дубна", "Тольятти", "Титановая долина" и "Ступино Квадрат". Победу же в рейтинге вновь праздновала дубайская ОЭЗ DMCC, предоставляющая инвесторам не только промышленную, но и офисную инфраструктуру. ОЭЗ "Алабуга" удостаивалась титула лучшей ОЭЗ в Европе для крупных резидентов (The best SEZ in Europe for the large tenants) в 2015-2017 годах.

ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России — на ее долю приходится более 50% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 56 компаний-резидентов. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,7 миллиарда рублей, из них освоено порядка 106,9 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.

