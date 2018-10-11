НУСА ДУА (Индонезия), 11 окт – РИА Новости. Торговые ограничения приведут к замедлению роста глобальной экономики, и странам следует сейчас подумать над мерами в случае ухудшения ситуации, заявил глава Всемирного банка Джим Ким на брифинге в рамках ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка.

"Мы должны сейчас подумать, что им делать сейчас, чтобы подготовиться к ухудшению ситуации в торговле. Мы работаем со всеми странами (акционерами Всемирного банка — ред.), чтобы подготовиться к возможному ухудшению положения", — сказал он, комментируя вопрос эскалации торговой войны между США и Китаем.

Ким отметил, что при вовлечении стран в торговые ограничения произойдет замедление роста глобальной экономики.

Вопрос ограничений в торговле, по его словам, становится критическим для всеобщей повестки.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.