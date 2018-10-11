Российская экономика готова к любым санкциям, заявил колумнист Forbes

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская экономика еще с 2014 года стоит на "самых пессимистичных сценариях", Центробанк готов и к санкциям, и к снижению цены на нефть, полагает колумнист Forbes Кен Рапоза.

Автор приводит слова первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, которая недавно рассказывала, что регулятор учел все сценарии ухудшения ситуации, в том числе снижение цены на нефть до 35 долларов за баррель. При этом Рапоза подчеркивает, что российский бюджет составлен из расчета цены на нефть в районе 50 долларов, и если стоимость сырья окажется ниже этой отметки, его придется урезать.

В материале отмечается, что США грозят России новыми санкциями, однако откуда они возьмутся, пока неясно.

"Наемные юристы разных олигархов в последнее время околачиваются в Вашингтоне, пытаясь убедить конгрессменов в необходимости принять санкции в отношении их конкурентов, но администрация Трампа в целом занимается тем, что вводит индивидуальные меры в отношении важных россиян с громкими именами", — пишет он.

Колумнист подчеркивает, что у Москвы есть план даже на тот случай, если США ограничат страну в плане использования доллара, имея в виду, вероятнее всего, политику дедолларизации российской экономики.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

На днях некоторые СМИ сообщили, что правительство якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики на основе предложений Костина и что этот документ через неделю-две якобы утвердит премьер Дмитрий Медведев.

В пресс-службе кабмина заявили, что вопрос снижения зависимости экономики от доллара прорабатывается, но планов полностью отказаться от американской валюты нет. Помощник президента Андрей Белоусов в кулуарах Российской энергетической недели подтвердил, что такая работа ведется и по поручению президента.