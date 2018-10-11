Эксперт: США сможет обогнать Россию по добыче нефти в 2019 году

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США смогут обогнать Россию по производству нефти в 2019 году, однако к 2040 году уровень добычи обеих стран может сравняться, заявил в интервью РИА Новости глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен (Ole Hansen).

В сентябре ОПЕК представила ежегодный прогноз World Oil Outlook (WOO) 2040, согласно которому США в 2018 году обгонят Россию по добыче нефти — она составит 10,5 миллиона баррелей в сутки против 10,3 миллиона баррелей в сутки у РФ. Однако после 2025 года уровень добычи будет снижаться и в результате в 2040 году Соединенные Штаты будут добывать 10,1 миллиона баррелей нефти в сутки, что будет соответствовать российскому уровню, считают в организации.

Согласно данным Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и августовского доклада ОПЕК, Россия в июле сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 11,218 миллиона баррелей нефти в день. РФ опередила по этому показателю США и Саудовскую Аравию, которые добывали в отчетный месяц 10,964 и 10,363 миллиона баррелей в сутки соответственно.

"Сейчас страны идут плечом к плечу. Добыча нефти в США продолжит расти, но более медленными темпами (чем сейчас – ред.). Причина – необходимость усовершенствования технологий. Это вопрос экономики и логистики. Как только улучшится логистика, инфраструктура, добыча начнет повышаться более активно. США может обогнать Россию по производству нефти, так как им это сделать легче, чем при добыче традиционным способом, как у России. В следующем году я ожидаю увеличения производственных мощностей, при высоких ценах на нефть производители быстро отреагируют и повысят производство. … Я ожидаю, что США обгонит Россию по объему добычи нефти в течение 2019 года", — сказал Хансен.

Он пояснил, что сланцевую нефть добывают в небольших месторождениях. Время, которое уходит на добычу — всего несколько недель.

По его словам, к 2040 году уровень добычи нефти США и РФ может сравняться. "Думаю, что к 2040 году, а может и раньше, добыча будет равной или с небольшой разницей. Из-за состава российская нефть имеет более широкое применение, в отличие от легкой американской, что обосновывает и спрос", — добавил эксперт.