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Экономика

Теперь погазуем! Китай отказался от американского СПГ

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРегазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНРРегазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Китай полностью отказался от импорта сжиженного природного газа из США, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков газового рынка. О перспективах, открывающихся для российских поставок на китайский рынок, — в материале РИА Новости.

Строительство магистрального газопровода Сила Сибири. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Газпром" построил 93% "Силы Сибири"

Значит, война

В прошлом году КНР купила у США около 3,6 миллиона тонн сжиженного газа — таким образом, Соединенные Штаты стали вторым после Австралии (4,8 миллиона тонн) крупнейшим поставщиком этого вида топлива в Китай, оттеснив на третье место Катар (2,7 миллиона тонн).

Однако в текущем году экспорт американского СПГ в Поднебесную неуклонно снижался и к августу не превысил миллиона тонн (против 2,1 миллиона за аналогичный период 2017-го). Хотя в целом Китай нарастил импорт газа на 17%.

В сентябре Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на три с лишним сотни наименований китайских товаров. Пекин в ответ увеличил тарифы на ввоз продукции из США. В частности, пошлиной в 10% обложили американский СПГ.

При этом замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь пообещал, что Вашингтон столкнется с "новыми сложностями" в поставках сжиженного газа. Как выяснилось, это не было пустой угрозой: сейчас Пекин полностью остановил закупки американского СПГ.

В сентябре прекратились поставки в Китай американской нефти. По словам президента China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня, черное золото у США отказались покупать китайские импортеры. Западные СМИ сообщают, что это — решение американцев.

Впрочем, обе стороны от этого пострадали несильно. США отправляли в КНР около десяти миллионов баррелей нефти в месяц — 18% от общего объема экспорта. В китайском импорте этот показатель и вовсе два процента.

Болезненный удар

Газовая атака Пекина может обойтись Вашингтону гораздо дороже. Во-первых, американские экспортеры теряют серьезные деньги: в прошлом году поставки СПГ в Китай приносили около миллиарда долларов в месяц, подсчитали аналитики Thomson Reuters.

Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Лонг Бич, Калифорния
© AFP 2018 / Frederick J. Brown
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Во-вторых, США теряют доступ к самому перспективному рынку. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), Китайская Народная Республика совсем скоро станет крупнейшим в мире импортером газа, оттеснив на второе место Японию.

"Это случится уже в октябре или ноябре, — заявил глава МЭА Фатих Бироль на конференции Oil & Money в Лондоне. — В следующем году отрыв Китая от Японии увеличится".

В-третьих, под удар попадают стратегические планы Вашингтона по производству СПГ. По оценке МЭА, в следующие пять лет предложение на рынке сжиженного природного газа будет расти, на США придется около 75% этого роста.

К концу следующего года американские мощности по производству СПГ планируется увеличить втрое: с 3,6 до 9,6 миллиарда кубических футов в сутки (порядка 100 миллиардов кубометров в год). В результате у США есть реальный шанс войти в число мировых лидеров по поставкам сжиженного природного газа наряду с Катаром и Австралией.

Однако американские проекты рассчитаны главным образом на продажи в Азии. Потеря китайского рынка ставит на этих планах крест.

По оценке аналитиков консультационной фирмы Edison, с прекращением поставок американского СПГ в Китай практически лишилось смысла строительство завода по сжижению газа Magnolia LNG в Луизиане мощностью восемь миллионов тонн в год, под вопросом и создание других производственных мощностей.

Остановка ориентированных на экспорт проектов приведет к локальному переизбытку газа на американском рынке, что ударит по доходам газодобывающих компаний и вынудит их сократить объем работ.

Такие перспективы сильно охладят интерес инвесторов к американской газовой отрасли, предупреждает Edison.

Россия выигрывает

"Остановка Китаем закупок американского СПГ сыграет на руку конкурирующим с США странам, также нацеленным на китайский рынок. В первую очередь российским трубопроводным проектам", — считает директор по исследованиям консалтинговой компании WoodMakcenzie Жиль Фаррер.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
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Сейчас Пекин замещает американский газ поставками СПГ из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Однако с пуском газопровода "Сила Сибири" ситуация изменится, поскольку российский газ гораздо привлекательнее по цене.

Саудовская государственная компания Aramco, чьи контрактные цены служат ориентиром для Азии, сейчас продает сжиженный газ по 655 долларов за тонну, что эквивалентно 470 долларам за тысячу кубометров. Российский трубопроводный газ обойдется в полтора-два раза дешевле.

Весной председатель правления "Газпрома" Александр Медведев отмечал, что экономическая эффективность поставок российского газа в Китай "будет сопоставима с поставками в Европу".

В этом году средняя экспортная цена "Газпрома" — 230 долларов за тысячу кубометров. Стоимость российского газа для Китая, вероятно, окажется близкой к этому значению.

Крупнейший рынок

Отметим, что "Сила Сибири", вступающая в строй 20 декабря 2019 года, рассчитана на транспортировку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай ежегодно. Это примерно на четверть больше, чем текущий объем поставок СПГ в Поднебесную (чуть больше 21 миллиона тонн в год, что эквивалентно 30 миллионам кубометров).

Сотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей в банке ВТБ в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Впрочем, не стоит ожидать, что российский газ полностью вытеснит весь СПГ с китайского рынка.

Во-первых, Пекин жестко придерживается принципа диверсификации поставок, так что продолжит закупать газ и у других стран по чисто политическим соображениям.

Во-вторых, потребность Поднебесной в голубом топливе будет расти быстрее, чем возможности газотранспортной инфраструктуры.

По мнению экспертов, к 2030 году потребление газа в Китае удвоится и достигнет 480 миллиардов кубометров в год.

Неслучайно в сентябре во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума китайский лидер Си Цзиньпин поручил подчиненным в кратчайшие сроки согласовать все формальности для начала строительства газопровода "Сила Сибири — 2" через Алтай мощностью порядка 30 миллиардов кубометров газа в год.

Однако и этого может не хватить: по оценкам "Газпрома", к 2035 году потребность в поставках российского трубопроводного газа в Китай составит от 80 до 110 миллиардов кубометров. Так что, вероятно, потребуется проложить еще одну трубу.

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Экономика
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zakharov sergey
Конечно цена привлекательная,практически даром.
08:17
11.10.2018
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