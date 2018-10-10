Россия не будет поставлять Белоруссии темные нефтепродукты до 2020 года

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия на переговорах в среду зафиксировали нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов до конца 2019 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами переговоров. Таким образом, РФ не будет поставлять в Белоруссию темные нефтепродукты до 2020 года.

Ранее в среду Минэнерго РФ сообщило, что глава министерства Александр Новак принял участие во встрече зампреда правительства РФ Дмитрия Козака и заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко. По итогам переговоров Новак и Ляшенко подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

"Зафиксированы нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов", — сказал РИА Новости источник, знакомый с итогами переговоров, добавив, что речь идет о периоде до 2019 года.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь-1" сказал, что не понимает упреков российской стороны в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты в РФ, перерабатывают в Белоруссии и затем продают на внешнем рынке. По его словам, это не новая практика. Темные нефтепродукты, на его взгляд — это отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России и на переработке которых Белоруссия "зарабатывает копейку". При этом Новак в сентябре говорил о том, что Минэнерго РФ не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

После встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выработаны два варианта решения вопросов с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ.

Межправительственное соглашение между двумя странами четко устанавливает только объем беспошлинных поставок нефти из РФ в Белоруссию — 24 миллиона тонн в год. Индикативные балансы поставки нефтепродуктов согласовывают ежегодно до 1 октября.

Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти. С 2017 года Белоруссия также получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти — тоже с зачислением пошлин в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали "перетаможкой".