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Экономика

Россия не будет поставлять Белоруссии темные нефтепродукты до 2020 года

(обновлено: 20:45 10.10.2018)
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© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкВид на емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области. Архивное фотоВид на емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия на переговорах в среду зафиксировали нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов до конца 2019 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами переговоров. Таким образом, РФ не будет поставлять в Белоруссию темные нефтепродукты до 2020 года.

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 21 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Лукашенко рассказал о "тяжелых и результативных" переговорах с Путиным
Ранее в среду Минэнерго РФ сообщило, что глава министерства Александр Новак принял участие во встрече зампреда правительства РФ Дмитрия Козака и заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко. По итогам переговоров Новак и Ляшенко подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

"Зафиксированы нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов", — сказал РИА Новости источник, знакомый с итогами переговоров, добавив, что речь идет о периоде до 2019 года.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь-1" сказал, что не понимает упреков российской стороны в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты в РФ, перерабатывают в Белоруссии и затем продают на внешнем рынке. По его словам, это не новая практика. Темные нефтепродукты, на его взгляд — это отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России и на переработке которых Белоруссия "зарабатывает копейку". При этом Новак в сентябре говорил о том, что Минэнерго РФ не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

Мозырское газохранилище в Гомельской области
© РИА Новости / Иван Руднев
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После встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выработаны два варианта решения вопросов с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ.

Межправительственное соглашение между двумя странами четко устанавливает только объем беспошлинных поставок нефти из РФ в Белоруссию — 24 миллиона тонн в год. Индикативные балансы поставки нефтепродуктов согласовывают ежегодно до 1 октября.

Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти. С 2017 года Белоруссия также получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти — тоже с зачислением пошлин в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали "перетаможкой".

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