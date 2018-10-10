Губернатор Пензенской области рассказал Медведеву о развитии АПК региона

ПЕНЗА, 10 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень" рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о развитии АПК региона и обозначил ключевые инвестпроекты, сообщила пресс-служба главы региона.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил потенциал сельского хозяйства Пензенской области во время обхода выставки… Иван Белозерцев рассказал Дмитрию Медведеву о реализуемых в отрасли крупных инвестиционных проектах компаний "Дамате", "Черкизово", "Русмолко" и в целом о развитии отрасли", — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что благодаря федеральным мерам поддержки сельское хозяйство Пензенской области в последние годы по темпам развития является лидером Приволжского федерального округа.

"Дмитрий Медведев дал высокую оценку результатам работы пензенских аграриев, обратив особое внимание на необычный экспонат — индейку, выполненную из 500 килограммов хлебобулочных изделий", — дополняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что экспозиция Пензенской области представлена на выставке "Золотая осень" 50 предприятиями сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Овощи и картофель, мясные продукты и продукты птицеводства, алкогольные и безалкогольные напитки, молочные продукты и сыры, цветы, мед, консервы, макаронные и хлебобулочные изделия, товары кондитерского кластера, кленовый сироп, рыба и многое другое привлекли внимание тысяч посетителей выставки", — заключает пресс-служба.