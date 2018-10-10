Россия и Белоруссия договорились о поставках нефтепродуктов в 2019 году

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости/Прайм. Россия и Белоруссия согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и 2019 год, говорится в сообщении на сайте российского Минэнерго.

"По итогам переговоров (министр энергетики РФ — ред.) Александр Новак и (заместитель премьер-министра Белоруссии — ред.) Игорь Ляшенко подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год", — говорится в сообщении без уточнения объемов согласованных поставок.

Как сообщается в материале, Новак принял участие во встрече зампреда правительства РФ Дмитрия Козака и Ляшенко. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

После встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выработаны два варианта решения вопросов с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ. Позднее посол России в Белоруссии Михаил Бабич сообщил, что Минск и Москва определят индикативные объемы поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию, обязательные к исполнению, но предусмотрят возможность их корректировки в течение года в случае объективной необходимости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас со своей стороны заявлял, что Минск и Москва близки к завершению переговоров об индикативных балансах поставок российских нефтепродуктов в республику, а объемы нефтепродуктов, используемых в качестве сырья для белорусских предприятий нефтехима, будут сохранены.

Межправительственное соглашение между двумя странами четко устанавливает только объем беспошлинных поставок нефти из РФ в Белоруссию — 24 миллиона тонн в год. Индикативные балансы поставки нефтепродуктов согласовывают ежегодно до 1 октября.

Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти. С 2017 года Белоруссия также получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти — тоже с зачислением пошлин в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали "перетаможкой".