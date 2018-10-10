Набиуллина призвала учитывать экономическую логику при дедолларизации

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. России нужно переходить с доллара на международные расчеты в других валютах с учетом экономической логики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Когда мы говорим о дедолларизации, речь идет прежде всего о том, чтобы в международных внешнеторговых расчетах больше переходить на другие валюты, не на доллар. Конечно, это надо делать с учетом экономической логики", — сказала она, выступая в Госдуме.

"Второе направление, которым Банк России предметно занимается, связанное с дедолларизацией, — это уменьшение роли доллара в балансах банков. То есть чтобы меньше выдавалось кредитов физическим лицам в долларах, юридическим лицам в долларах, особенно тем, которые не имеют долларовых доходов", — продолжила Набиуллина. По ее словам, ЦБ своим регулированием "мягко стимулирует банки переходить на рубли".

"Третье направление, за которое также отвечает Центральный банк: привлекательность доллара падает, если растет привлекательность рубля как национальной валюты. Когда низкая инфляция, когда люди видят, что покупательная способность рубля не уменьшается. И это ведет к тому, что другие валюты становятся менее привлекательными", — сказала глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор и дальше будет продолжать свою работу в этих направлениях. "Эти меры, на наш взгляд, очень важны и полезны", — резюмировала она.

На прошлой неделе правительство РФ заявило, что прорабатывает вопрос о снижении зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав, что полностью отказываться от американской валюты не планируется. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство.

При этом Силуанов подчеркнул, что в правительстве никогда не обсуждали валютные ограничения для обычных граждан: "никто не собирается исключать хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или какие-то еще". Как пояснял министр, речь идет о том, "чтобы рубль все больше и больше завоевывал пространство в расчетах за продукцию", особенно экспортную, в том числе нефть и газ.