"Нафтогаз" удержал с "Газпрома" девять миллионов долларов в счет долга

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что удержал 9 миллионов долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в счёт долга по решению арбитража Стокгольма.

"Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" направила ОАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решениям от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту", — говорится в сообщении украинской компании.

Как пояснили в компании, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа на Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом".

"Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража. Поэтому "Нафтогаз" засчитал больше 9 миллионов долларов переплаты за услуги транзита, предоставленных в августе, как платеж в исполнение арбитражного решения", — сообщили в компании.

По данным "Нафтогаза", размер начисленной пени уже составляет более 100 миллионов долларов.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.