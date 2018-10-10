Эксперт назвал последствия от расширения ГТС на Ямале для Украины

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Строительство новых газопроводов для транспортировки газа "Газпрома" с Ямала даст дополнительный импульс для сокращения поставок в Европу через Украину, прокомментировал РИА Новости аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.

В среду газета "Коммерсант" со ссылкой на комплексный план "Газпрома" по развитию магистральной инфраструктуры до 2024 года написала, что компания намерена в ближайшие годы построить третьи нитки газопроводов Бованенково-Ухта (69 миллиардов кубометров, 1110 километров) и Ухта-Торжок (45 миллиардов кубометров, 973 километра).

"Строительство новых ниток в коридоре Бованенково-Ухта и Ухта-Торжок означает рост транспортировки газа с месторождений полуострова Ямал. Это связано с ростом добычи на Ямале, который должен компенсировать снижение добычи на старых западносибирских месторождениях "Газпрома", — сказал Собко.

"Среди прочего, это означает, что смещение транзита от украинского коридора к новым маршрутам "Северный поток-1,2" становится еще в большей степени определенным. "Газпром" уже заявлял ранее о планах по выводу части газотранспортных мощностей, доставляющих газ к точкам входа на границе Украины. Сейчас, со строительством новых линий в рамках северного коридора, этот процесс получит дополнительный импульс", — отметил он.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что развитие Ямальского центра газодобычи является "новой системой координат для газовых потоков в России и на экспорт". Он называл расширение Северного газотранспортного коридора принципиально важным направлением работы компании.