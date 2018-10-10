Эксперт назвал последствия от расширения ГТС на Ямале для Украины

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Строительство новых газопроводов для транспортировки газа "Газпрома" с Ямала даст дополнительный импульс для сокращения поставок в Европу через Украину, прокомментировал РИА Новости аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.
"Строительство новых ниток в коридоре Бованенково-Ухта и Ухта-Торжок означает рост транспортировки газа с месторождений полуострова Ямал. Это связано с ростом добычи на Ямале, который должен компенсировать снижение добычи на старых западносибирских месторождениях "Газпрома", — сказал Собко.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что развитие Ямальского центра газодобычи является "новой системой координат для газовых потоков в России и на экспорт". Он называл расширение Северного газотранспортного коридора принципиально важным направлением работы компании.