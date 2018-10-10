Минпромторг раскритиковал металлургов за качество продукции для автопрома

КАЛУГА, 10 окт — РИА Новости. Минпромторг России раскритиковал металлургов за качество продукции для автомобильной промышленности и пообещал им господдержку для разработки новых материалов и технологий.

"Что касается неконкурентоспособности материалов — действительно, наши металлурги никогда в принципе и не умели делать металл для автопрома. Это я и на свои плечи вынужден возложить ответственность", — сказал замглавы Минпромторга Александр Морозов, выступая на конференции "Автоэволюция", организованной газетой "Ведомости"

"И они в последнее время даже расслабились и перестали этим заниматься. Они все стали производить арматуру и обычный плоский прокат, который в огромном количестве по 3 копейки стал улетать на экспорт", — заметил Морозов.

По его словам, проблема заключается в том, что металлурги разучились делать сложные детали и сложные типы стали из-за потери технологических компетенций.

"Мы сейчас вместе с ними договорились и совместно с государственным научным центром "ЦНИИчермет" сформировали государственную программу по развитию компетенций и материалов для автомобильной промышленности. Мы будем, в том числе с господдержкой, разрабатывать для металлургов технологии, софинансировать необходимое оборудование", — добавил он.