Экспорт сельхозпродукции превысил экспорт вооружений, заявил Медведев

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Объем экспорта сельхозпродукции из России на четверть превышает объем экспорта вооружений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на аграрной выставке "Золотая осень-2018".

"Объем экспорта сельхозпродукции уже существенно, на четверть, превышает объем экспорта российских вооружений. А мы всегда были в этом смысле весьма неслабой страной. Это очень важный и в то же время очень приятный факт", — сказал он.

"Говоря сегодня о сельском хозяйстве, лично я действительно испытываю чувство гордости: за такой короткий промежуток времени мы реально создали очень мощное сельское хозяйство в нашей стране, которая по праву является одной из самых крупных аграрных стран мира", — отметил Медведев.

Он выразил уверенность, что сельское хозяйство РФ и дальше будет развиваться такими же темпами. "И хотя мы пока еще не достигли 40 миллиардов долларов экспорта, но уверен, что этой цифры мы обязательно сумеем достичь. Потому что те объемы экспорта, которые мы сейчас имеем, — они уже весьма вдохновляющие", — добавил премьер.