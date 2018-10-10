"Росгосстрах" прокомментировал расширение тарифного коридора ОСАГО

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Расширение тарифного коридора поможет сделать стоимость ОСАГО справедливее для всех категорий автомобилистов, заявили РИА Новости в компании "Росгосстрах", комментируя предложения Минфина по порядку расчета цен на "автогражданку".

В среду газета "Ведомости" написала со ссылкой на финальные поправки Минфина в закон об ОСАГО, что министерство определило порядок расчета цены полиса ОСАГО. По данным издания, Минфин предлагает разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже или выше.

"Именно "ширина" тарифного коридора создает возможности для справедливого ценообразования в ОСАГО — то есть позволяет страховщикам не только увеличивать стоимость полисов ОСАГО для неопытных, неаккуратных и не соблюдающих правила водителей, но и снижать тарифы для законопослушных автовладельцев с большим стажем безаварийной езды", — пояснил заместитель руководителя департамента автострахования СК "Росгосстрах" Павел Бородин.

Бородин отметил, что ряд клиентских сегментов и регионов остаются сверхубыточными для страховщиков, несмотря на наблюдающиеся в последний год позитивные сдвиги.

"Мы верим, что расширение тарифного коридора даст возможность уйти от дотационного подхода и кроссубсидирования", — добавил он.

Коридор базового тарифа ОСАГО пока составляет 3432-4118 рублей, в мае ЦБ предупредил, что осенью расширит его до 2746-4942 рублей. Сейчас стоимость полиса определяется умножением базового тарифа на коэффициенты: за стаж водителя, его возраст, регион, где он зарегистрирован, и мощность двигателя машины. Поправки Минфина поэтапно отменяют коэффициент мощности и региональный коэффициент. Именно для того чтобы сгладить последствия отмены, министерство предлагает ввести 30%-ное, а затем 40%-ное отклонение в обе стороны итоговой цены полиса от тарифов ЦБ, объяснял газете "Ведомости" представитель министерства.