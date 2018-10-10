Россия может стать зависимой от импорта соды, заявили в Минпромторге

УФА, 10 окт — РИА Новости. Заместитель директора департамента химико-технологического комплекса Минпромторга РФ Александр Орлов считает, что российская промышленность может оказаться в зависимости от импорта соды, если не заниматься сырьевой проблемой компании БСК.

Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тратау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"Самый крупный производитель соды в стране — БСК. Импорт минимален, а экспорт растет, растет и внутреннее потребление соды. Опираясь на майские указы президента, необходимо увеличивать новые производства, тем более это продукт с высокой добавленной стоимостью. На мировом рынке достаточно высокая конкуренция, основными игроками являются Турция, США и Индия, все они вводят дополнительные мощности. У всех природное сырье, им нужно меньше прилагать усилий для технологического процесса. Поэтому если мы потеряем стратегическое предприятие, постепенно наши промышленные компании станут зависимыми от импорта соды", — сказал Орлов журналистам.

Он отметил, что основная цель Минпромторга — решить сырьевую проблему БСК и поддерживать развитие данной области. "Сырьевой вопрос компании надо решать, решается он совместно, в том числе с правительством региона. Что касается снятия статуса с горы, то это находится на плоскости Башкирии", — добавил Орлов.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.