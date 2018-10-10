В проект водоснабжения в Архангельске инвестируют 12,8 миллиарда рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 10 окт — РИА Новости. Правительство Архангельской области, муниципальное образование "Город Архангельск" и ООО "РВК-Центр" подписали концессионное соглашение о реализации проекта водоснабжения Архангельска с объемом инвестиций 12,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Договор рассчитан на 49 лет, подразумевает создание и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. При этом концессионер берёт на себя более 85% долга МУП "Водоканал", что составляет около 1,2 миллиарда рублей.

"Завершён большой и серьёзный этап работы, связанной с реализацией прорывного для инфраструктурного развития Архангельска проекта. Практически два года мы шли к подписанию этого документа. Мы нашли достойный выход из сложившейся ситуации: пойти на концессионное соглашение с инвестором, который берёт на себя обязательства в самые кратчайшие сроки изменить ситуацию, обеспечив жителей качественной водой", — цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

По оценке генерального директора группы компаний "Росводоканал" Антона Михалькова, проект является знаковым не только для Архангельска, но и всей отрасли ЖКХ.

Среди первоочередных задач проекта — работы по строительству второй и третьей очереди кольцевого водовода, а также реконструкция основного водопровода диаметром 1000 мм. Это позволит существенно улучшить текущую ситуацию в сегменте коммунальных услуг.

Концессионным соглашением закреплены ключевые целевые показатели по качеству воды, бесперебойности, снижению аварийности. В частности, к 2022 году количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения должно сократиться в три раза. Предположительно с 52,3% до 44% снизятся потери в сетях. Пока же более половины воды "уходит в песок" из-за изношенности труб и высокой аварийности, говорится в пресс-релизе.

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