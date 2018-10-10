Кудрин оценил уровень бедности в России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бедность в России снизится только на треть, даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, тогда как президент РФ Владимир Путин поставил цель по снижению бедности на 50%, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Действительно, бедность в стране очень большая", — заявил Кудрин, выступая на правлении РСПП.

"Мы видели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднять до выше 3,5%, с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, нам удастся за шесть лет на 30% снизить (бедность — ред). Президент поставил более амбиционную задачу: на 50% снизить", — сказал Кудрин. По его словам, пока полной картины, как добиться этой цели, Счетная палата не видит.