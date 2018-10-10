Кудрин оценил последствия усиления санкций против России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Усиление санкций против РФ может сделать недостижимыми многие поставленные президентом цели и даже привести к рецессии, поэтому внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Санкционные проблемы создают большие риски для темпов роста в ближайшие годы. Уже есть сценарии ЦБ, АКРА о том, что такие санкции, которые рассматриваются, находятся в дискуссии, могут привести к рецессии в следующем году", — заявил Кудрин, выступая на правлении РСПП.

"Мы должны четко осознать: если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, становятся практически недостижимы по многим показателям", — сказал он.

Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть направлена "на уменьшение напряженности с другими странами и как минимум сохранение и снижение санкционного режима, а не наращивание", — подчеркнул Кудрин.