Кудрин оценил последствия усиления санкций против России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Усиление санкций против РФ может сделать недостижимыми многие поставленные президентом цели и даже привести к рецессии, поэтому внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Мы должны четко осознать: если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, становятся практически недостижимы по многим показателям", — сказал он.
Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть направлена "на уменьшение напряженности с другими странами и как минимум сохранение и снижение санкционного режима, а не наращивание", — подчеркнул Кудрин.