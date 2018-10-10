В Перу открылось представительство по развитию сотрудничества с ЕЭК

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Представительство Международного предпринимательского совета по связям Латинской Америки с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) открылось в Перу, сообщил РИА Новости президент Международного совета предпринимателей Мексики по взаимодействию с ЕЭК Америко Аляторре.

"Мы продвигаемся к охвату такими представительствами всей Латинской Америки, они уже есть в Мексике, Доминиканской республике, Эквадоре и Перу, в процессе их запуск в Панаме, Колумбии, Никарагуа и на Кубе", — сказал Аляторре.

Ранее мексиканские предприниматели открыли в Москве постоянный центр бизнеса и проведения выставок.

Бывший посол России в Мексике Эдуард Малаян говорил ранее, что по итогам текущего года объем товарооборота двух стран превысит 2,5 миллиарда долларов, а в 2017 году он составил 1,7 миллиарда долларов. По его словам, резко возрос объем закупок Россией сельскохозяйственной продукции в Мексике (в части овощей и фруктов, которые не растут в России), Мексика в свою очередь увеличила закупки российского зерна. Российский "Лукойл" выиграл право на два нефтяных участка в рамках проходящих в Мексике тендеров.