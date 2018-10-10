МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Google во вторник в Нью-Йорке презентовала новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL, а также планшет Pixel Slate.
Он отметил, что новый планшет Pixel Slate предназначен как для жизни, так и для игры. Новинка обладает мощностью и продуктивностью настольного компьютера, добавил вице-президент.
Также Остерлох сообщил, что для домашнего использования был разработан умный дисплей Google Home Hub.
Технических подробностей новинок вице-президент не привел, новые устройства вынесли ненадолго в зал, где шла презентация. "Если разобьете, придется купить", — пошутил Остерлох, не назвав цену новых изделий.
Новые гаджеты
После представления новинок сотрудники Google рассказали о каждой из них. Смартфон Pixel 3 оснащен увеличенным по сравнению с предшественником дисплеем размером 5,5 дюйма, тогда как дисплей Pixel 3 XL — 6,3 дюйма.
У новинок расположена одна камера на задней панели и две на лицевой. Одна из них имеет широкий угол обзора. Благодаря тому, что в кадр попадают больше людей и окружения, владельцы могут делать лучшие селфи. Кроме того, усовершенствованные камеры лучше снимают при недостаточном освещении и "выбирают" более фотогеничные моменты.
Pixel 3 поддерживают беспроводную зарядку — Google выпустила устройство Pixel Stand, которое можно будет дополнительно приобрести за 79 долларов.
Предзаказы на новинку начали приниматься во вторник, продажи Pixel 3 в Соединенных Штатах по цене 799 долларов стартуют 18 октября. Гаджет будет реализовываться в ряде государству, в том числе Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Канаде, Сингапуре, Франции и Японии. России в этом списке нет. В компании пока не назвали цену модели Pixel 3 XL.
Он будет продаваться по цене 599 долларов, клавиатура к нему стоит 199 долларов, стилус можно купить за 99 долларов. Продажа начнется "вскоре" в США, Канаде и Великобритании.