МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Google во вторник в Нью-Йорке презентовала новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL, а также планшет Pixel Slate.

По словам вице-президента Google Рика Остерлоха, компании удалось создать "лучшую в мире камеру и поместить ее в лучший в мире смартфон Pixel 3".

Он отметил, что новый планшет Pixel Slate предназначен как для жизни, так и для игры. Новинка обладает мощностью и продуктивностью настольного компьютера, добавил вице-президент.

Также Остерлох сообщил, что для домашнего использования был разработан умный дисплей Google Home Hub.

Технических подробностей новинок вице-президент не привел, новые устройства вынесли ненадолго в зал, где шла презентация. "Если разобьете, придется купить", — пошутил Остерлох, не назвав цену новых изделий.

Новые гаджеты

После представления новинок сотрудники Google рассказали о каждой из них. Смартфон Pixel 3 оснащен увеличенным по сравнению с предшественником дисплеем размером 5,5 дюйма, тогда как дисплей Pixel 3 XL — 6,3 дюйма.

Новые смартфоны будут выпущены в черном, белом и "нерозовом" цветах, при этом на экране показали нежно-розовый аппарат. Как заявляют в компании, устройства стали более эргономичными, размер дисплея увеличился за счет того, что стал занимать всю переднюю панель.

У новинок расположена одна камера на задней панели и две на лицевой. Одна из них имеет широкий угол обзора. Благодаря тому, что в кадр попадают больше людей и окружения, владельцы могут делать лучшие селфи. Кроме того, усовершенствованные камеры лучше снимают при недостаточном освещении и "выбирают" более фотогеничные моменты.

Новые устройства оснащены функцией screen call. При нажатии на экран телефон сам ответит на входящий звонок, на экране при этом будет в текстовом формате отображаться, что собеседник говорит.

Pixel 3 поддерживают беспроводную зарядку — Google выпустила устройство Pixel Stand, которое можно будет дополнительно приобрести за 79 долларов.

Предзаказы на новинку начали приниматься во вторник, продажи Pixel 3 в Соединенных Штатах по цене 799 долларов стартуют 18 октября. Гаджет будет реализовываться в ряде государству, в том числе Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Канаде, Сингапуре, Франции и Японии. России в этом списке нет. В компании пока не назвали цену модели Pixel 3 XL.

Планшет Google Pixel Slate функционирует на операционной системе Chrome OS и поддерживает приложения Android. Устройство оснащено сенсором отпечатков пальцев, полноценной клавиатурой, которая легко "пристегивается" к планшету. В компании заверяют, что благодаря боковым динамикам гаджет обрел потрясающий звук.

Он будет продаваться по цене 599 долларов, клавиатура к нему стоит 199 долларов, стилус можно купить за 99 долларов. Продажа начнется "вскоре" в США, Канаде и Великобритании.