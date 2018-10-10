В Москве стартует юбилейная сельскохозяйственная выставка "Золотая осень"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" пройдет в Москве на ВДНХ в 20-й раз с 10 по 13 октября. Ее традиционно организует министерство сельского хозяйства России.

В текущем году выставка отпразднует юбилей. Первый раз она прошла в 1999 году под названием "Возрождение российского села", а в 2000 году выставка стала ежегодной. В текущем году в мероприятии примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Страной-партнером юбилейной выставки стала Япония.

"В этом году во всех разделах выставки основной акцент будет сделан на демонстрации экспортных возможностей российского агробизнеса", — говорится в сообщении на сайте Минсельхоза РФ.

Что будет представлено



На выставке будут представлены павильоны, отражающие различные тематики сферы АПК. В разделе "Регионы России. Зарубежные страны" будут представлены бренды продукции российских регионов и зарубежных стран, которые имеют потенциал для продвижения на внутреннем и внешнем рынках.

Новые разработки сельхозтехники будут продемонстрированы в рамках раздела "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК".

Традиционно участники выставки представляют новые проекты в сфере сельского хозяйства. В текущем году планируется демонстрация технологий по защите растений, очистки водоемов, упаковки продуктов.

Не обходится "Золотая осень" и без заключения инвестиционных контрактов: так, в 2017 году в рамках выставки было заключено свыше 200 соглашений на сумму более 200 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках выставки пройдет фестиваль национальных культур. Гости "Золотой осени" смогут познакомиться с продуктами из разных регионов страны.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, Медведев примет участие в открытии выставки и вручит государственные награды работникам сельскохозяйственной отрасли.

В этом году свои коллективные стенды и стенды отдельных предприятий представили 49 субъектов федерации и 14 зарубежных стран на общей площади свыше 4,5 тысячи квадратных метров, отмечается в сообщении пресс-службы кабмина. Наиболее масштабные экспозиции представили Ставропольский край, Ярославская область и Республика Татарстан. Сельскохозяйственную технику и оборудование для АПК представили более 70 отечественных и зарубежных предприятий.

Участие других стран



В этом году активное участие в выставке принимают представители 14 стран, в том числе Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, отмечает пресс-служба кабмина РФ.

Япония принимает участие в выставке "Золотая Осень 2018" в качестве страны-партнера в рамках перекрестного Года России в Японии и Японии в России.

Организация японской экспозиции проходит при поддержке министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии. В выставке участвуют около 10 японских компаний с демонстрацией своей продукции, в том числе уникальных технологий, которые будут способствовать развитию агропромышленного сектора России. Представляет страну министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Такамори Ёсикава.