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Экономика

Ошибочка вышла: МВФ признал победы российской экономики

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДиректор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин ЛагардДиректор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Международный валютный фонд повысил прогноз по росту российской экономики на 2019 год на 0,3 процентных пункта — до 1,8%, сохранив при этом прогноз на текущий год. Кроме того, аналитики фонда отметили, что смягчение бюджетного правила, намеченное на ближайшие пять лет, негативно отразится на макроэкономической стабильности страны. Почему их так беспокоит цена отсечения нефтяных сверхдоходов и при чем тут майские указы Владимира Путина — в материале РИА Новости.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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В октябрьском докладе МВФ неожиданно признал, что российскому правительству удалось стабилизировать экономическую ситуацию во многом из-за грамотных действий в банковской сфере.

Один из ключевых факторов, отмечают авторы документа, — нацеленность Центробанка на закрытие слабых финансовых структур, подрывавших доверие к банковской системе. Поддержал национальную экономику и курс на дедолларизацию.

Вместе с тем эксперты МВФ отметили, что инфляция в России в текущем году составит 2,8%, это на 1,2% ниже целевого показателя, что обусловлено умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, а в следующем году этот показатель поднимется до 5,1% из-за роста цен на топливо и ослабления рубля.

В этом есть противоречие: МВФ понизила собственный прогноз по нефтяным ценам до 69,38 доллара за баррель для текущего года и до 68,76 доллара — для 2019-го. С учетом  того что с 1 января 2019-го в рамках налогового маневра субсидии нефтяникам увеличатся на треть (за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых), совершенно непонятно, из-за чего подорожает топливо.

Также противоречиво отношение аналитиков фонда к ослаблению российской валюты. Они утверждают, что усиление волатильности рубля — следствие постепенного смягчения бюджетного правила, о котором первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объявил в начале июля.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОператоры по добыче нефти на Ново-Пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы по добыче нефти на Ново-Пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе

Эксперты МВФ против того, чтобы к 2023 году цену отсечения сверхдоходов от экспорта нефти в России подняли с 40 до 45 долларов за баррель. Ранее такую позицию выражала и глава фонда Кристин Лагард.

"Дальнейшая бюджетная консолидация в России необходима в среднесрочной перспективе и должна продолжаться вместе с сохранением бюджетного правила для восстановления фискальных буферов в ближайшем будущем. Недавнее смягчение бюджетного правила способно ослабить достигнутое с большим трудом доверие к макроэкономической политике властей. Для финансирования увеличенных расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру могут снизить другие расходы", — отмечают в МВФ.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Напомним: инициатива правительства о повышении границы отсечения сверхдоходов направлена на то, чтобы перевести эту разницу (пять долларов с каждого барреля) в текущий бюджет страны для реализации майских указов Владимира Путина.

Совершенно ясно, что прогнозы и советы МВФ нацелены не на повышение финансово-экономической стабильности, а на замедление экономического роста страны.

Проще говоря, эксперты международного кредитора рекомендуют российскому правительству и дальше снабжать мировой рынок нефтью, а все полученные от этого сверхдоходы вкладывать в американские облигации, вместо того чтобы тратить их на жилищное строительство, улучшение медицины, образования и многое другое.

Очевидно, им нужна Россия

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Несомненно, попытки сдерживать рост российской экономики связаны с тем, что в западных странах, о чьих интересах заботится МВФ, дела обстоят не так гладко, как бы хотелось. Это признает и главный финансист фонда Морис Обстфельд, считающий, что основные риски современной мировой экономики в первую очередь связаны с США и Евросоюзом.

"Несмотря на текущий динамичный спрос, мы снизили наш прогноз роста в США на 2019 год ввиду недавно принятых тарифов на широкий круг импортных товаров из Китая и ответных мер", — говорит Обстфельд.

Что касается Европы, аналитик утверждает, что в ближайшей перспективе велика вероятность активизации дополнительных рисков, вызванных выходом Великобритании из ЕС. Хотя это беспрецедентное событие назначено на 29 марта следующего года, никаких конкретных договоренностей между Лондоном и Брюсселем до сих пор нет, а попытки согласовать приемлемый для обеих сторон план заканчиваются скандалами.

© Алексей ВитвицкийКанцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на неформальном саммите лидеров ЕС в столице Мальты Валетте
© Алексей Витвицкий
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на неформальном саммите лидеров ЕС в столице Мальты Валетте

В результате экономика Евросоюза находится под самой серьезной угрозой за всю его историю. Антироссийские санкции только подливают масла в огонь.

Прежде всего, это сказывается на Италии, ВВП которой в этом году увеличится лишь на 1,2%. Более того, госдолг страны еще в конце 2017-го превышал доходы на 30%, и ситуация продолжает ухудшаться.

В середине июля бывший итальянский сенатор Роберто Мур сообщил, что из-за санкций против России страна каждый день недополучает по семь миллионов евро, а за последние четыре года Италия потеряла из-за этого десять тысяч рабочих мест.

В 2019-м, когда итальянец Марио Драги покинет пост главы Европейского центробанка (ЕЦБ), Рим окончательно лишится доступа к дешевым кредитам — последнего источника денег для реструктуризации долгов. Наряду с Brexit это может послужить отправной точкой для самого глубокого и затяжного экономического кризиса в Европе.

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