"Северный поток-2" будет реализован даже при введении санкций, заявил Новак

МИЛАН, 9 окт — РИА Новости. Проект "Северный поток-2" будет реализован, даже если США введут санкции в отношении его участников, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы рассчитываем, что санкций не будет. Если это произойдёт, проект все равно будет реализован — там укладка уже начата… По всем заложенным параметрам и в соответствии с планом календарных работ — сегодняшние сроки — конец 2019 года, абсолютно в плане", — сказал Новак.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.