Мексика объявила об открытии семи месторождений углеводородов

МЕХИКО, 9 окт – РИА Новости. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex объявила во вторник об открытии семи новых углеводородных месторождений, которые позволят нарастить добычу латиноамериканской страны.
Участки расположены в зонах Маник (Manik) и Мулач (Mulach) рядом с берегами штатов Кампече и Табаско. По оценке Тревиньо, разработка двух из обнаруженных месторождений Шикин (Xikin) и Эса (Esah) позволит в 2020 году увеличить производство нефти страной на уровень до 90 тысяч баррелей в сутки, а суммарно все семь месторождений могут дать рост добычи на 210 тысяч баррелей в сутки.
"Будущая разработка этих месторождений внесет свой вклад в достижение целей Pemex на ближайшие годы", – отметил Тревиньо.
Ранее избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, пообещал, что за время его шестилетнего правления добыча нефти в стране вырастет до 2,5 миллиона баррелей в сутки.