Мексика объявила об открытии семи месторождений углеводородов

МЕХИКО, 9 окт – РИА Новости. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex объявила во вторник об открытии семи новых углеводородных месторождений, которые позволят нарастить добычу латиноамериканской страны.

Как заявил на представлении информации о новых месторождениях генеральный директор компании Карлос Тревиньо, месторождения расположены в прибрежных водах Мексиканского залива, а объем их суммарных доказанных, вероятных и возможных запасов 3P оценивается примерно в 180 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Участки расположены в зонах Маник (Manik) и Мулач (Mulach) рядом с берегами штатов Кампече и Табаско. По оценке Тревиньо, разработка двух из обнаруженных месторождений Шикин (Xikin) и Эса (Esah) позволит в 2020 году увеличить производство нефти страной на уровень до 90 тысяч баррелей в сутки, а суммарно все семь месторождений могут дать рост добычи на 210 тысяч баррелей в сутки.

"Будущая разработка этих месторождений внесет свой вклад в достижение целей Pemex на ближайшие годы", – отметил Тревиньо.

В 2017 году Pemex добывала в среднем 1,948 миллиона баррелей в день. В августе 2018 года добыча компании снизилась на 5,9% в годовом выражении, до 1,816 миллиона баррелей. За последние шесть лет компания снизила добычу нефти на 28% — в августе 2013 года показатель составлял 2,514 баррелей в день, отмечал портал Economista.

Ранее избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, пообещал, что за время его шестилетнего правления добыча нефти в стране вырастет до 2,5 миллиона баррелей в сутки.