РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Новак ответил на слова саудовского принца об уходе России с нефтяного рынка

(обновлено: 21:16 09.10.2018)
0834413
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкНефтяные вышки в Когалыме. Архивное фотоНефтяные вышки в Когалыме. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк

МИЛАН, 9 окт — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак прокомментировал недавнее заявление саудовского принца об уходе России с мирового рынка нефти.

Оператор по добыче нефти компании Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Саудовский принц и советник Трампа раскрыли "страшную тайну Путина"
Как напомнил Новак, Россия является лидером мировой нефтяной индустрии. По его словам, подобная ситуация сохранится и в долгосрочной перспективе.

"Наша стратегия предусматривает сохранение объемов добычи нефти на сегодняшнем уровне и даже с небольшим увеличением", — резюмировал министр энергетики.

Заявление саудовского принца

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что к 2030 году ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия, почти полностью прекратят добычу и уйдут с рынка.

По его словам, через пять лет резко сократит добычу Китай. А через 19 лет нефтедобыча в России "с ее 10 миллионами баррелей сильно сократится, если не исчезнет совсем", считает бен Салман.

Прогноз вызывает недоумение

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В Совфеде усомнились в прогнозе саудовского принца по нефти в России
Заявление наследного принца вызывает недоумение, но на текущий рынок оно не окажет никакого влияния, заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Он подчеркнул, что Россия обладает большим процентом неподтвержденных нефтяных запасов.

Сенатор напомнил, что объемы разведанных месторождений сокращаются во всем мире, но на смену им приходят другие виды топлива, в том числе, сланцевая нефть.

Первый зампред председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подчеркнул, что нет никаких предпосылок для ухода России с рынка нефти.

Он отметил, что запасы есть, а компании активно инвестируют в развитие.

Нефтегазовое месторождение в Басре, Ирак. Архивное фото
© AFP 2018 / Haider Mohammed
Боссы мировой нефти предали Америку ради Путина
Мнение эксперта

Россия обеспечена активными запасами нефти на 33 года добычи, заявил в интервью РИА Новости ректор Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе Вадим Косьянов.

Ученый пояснил, что активные запасы — это объемы, для добычи которых нет технологических или иных препятствий.

Он подчеркнул, что, многие запасы полезных ископаемых до сих пор не разведаны, а новые технологии позволяют вести добычу там, где раньше это было невозможно или считалось нерентабельным.

В сентябре средняя ежесуточная добыча нефти в России составила 11,35 миллиона баррелей.

Расклад сил на мировом рынке нефти
© Инфографика
Расклад сил на мировом рынке нефти

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена