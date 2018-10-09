Бюджет Москвы в ближайшие три года будет дефицитным

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бюджет Москвы на 2019-2021 годы будет оставаться дефицитным из-за больших расходов на обеспечение жизнедеятельности города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

Ранее президиум правительства Москвы одобрил проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Как заявил мэр, бюджет будет вновь социально ориентированным — расходы на эту сферу составят 1,3 триллиона рублей или более половины бюджета. Проект бюджета будет направлен на рассмотрение в Мосгордуму в самое ближайшее время.

"К сожалению, бюджет Москвы и в 2018 году, и в следующие годы будет дефицитным. А бюджетная обеспеченность города, если все корректно подсчитать, является не такой уж и большой", — написал мэр в личном блоге, поясняя параметры столичного бюджета на 2019-2021 годы.

Как поясняется в материалах пресс-службы мэрии, дефицит столичного бюджета на 2019 год планируется в объеме 276 миллиардов рублей или 12% к общему объему доходов. При этом отмечается, что в плановом периоде будет обеспечено последовательное снижение объема дефицита: в 2020 году он составит 239,7 миллиардов рублей, в 2021 году – 179,9 миллиардов рублей.

Как пояснил мэр, на Москву, как на столицу России, накладываются особые требования к инфраструктуре города. Собянин отметил, что порядка 2,5 миллионов человек из других регионов приезжают на работу в Москву, а в городе постоянно находится около миллиона мигрантов.

"В федеральных и городских клиниках обслуживаются сотни тысяч пациентов из регионов. В вузах обучаются сотни тысяч иногородних студентов. Поэтому делить московский бюджет надо не на 12, а минимум на 16 миллионов человек", — сказал он, также отметив уровень столичных цен и, как следствие, расходы бюджета.

По словам Собянина, с учетом этих факторов, по бюджетной обеспеченности Москва опустится на шестое место в России.

"Дефицит будет покрыт за счет оптимизации расходов и снижения цен на торгах. Поэтому мы не проедаем деньги, а инвестируем в развитие и решение насущных проблем москвичей", — заключил столичный градоначальник.