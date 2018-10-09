ЦБ продлит льготы для банков по кредитам санкционным компаниям

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ЦБ РФ решил продлить до 2021 года льготы для банков по формированию резервов и по расчету отдельных нормативов в части санкционных клиентов, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Мы решили продлить льготы по формированию резервов и по расчету отдельных нормативов в части клиентов банков, которые попали под санкции. Если вы помните, это была временная льгота, она у нас действовала до 1 января 2019 года", — сказал Поздышев.

"Вместе с банками мы оценили эту ситуацию и решили дать банкам больше времени на формирование резервов по таким заемщикам, если их финансовое положение ухудшилось в результате ограничительных мер. Эти льготы будут действовать до 2021 года", — добавил зампред ЦБ.

Регулятор в апреле разрешил российским банкам не ухудшать качество кредитов, предоставленных попавшим под санкции США компаниям. Тем самым банки получили возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам таким юрлицам. Данное послабление было введено ЦБ на период по 31 декабря 2018 года включительно.

Кроме того, в конце мая зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что регулятор обсуждает временные послабления по расчету норматива Н6 (норматив, ограничивающий кредитование одного крупного заемщика или группы связанных с банком лиц) до 1 января 2019 года для банков, кредитующих санкционные компании.

В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова".